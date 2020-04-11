Dört aylık Asya bebek koronavirüsü yendi! Ailelere uyarı
|11 Nisan 2020 22:46
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi açıklamasına göre, ateş ve hırıltılı solunum nedeniyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen 4 aylık Asya bebeğe yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs teşhisi konuldu.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özden Türel ve Uzm. Dr. Burcu Bursal Duramaz tarafından yürütülen süreçte hastalığa yönelik tedavi ile birlikte oksijen desteği uygulandı.
Hastaneye yatışının ikinci gününde tedaviye cevap vermeye başlayan Asya bebeğin ateşi düşmeye ve iyileşme belirtileri göstermeye başladı. Asya bebek, tedavinin dokuzuncu gününde PCR testinin negatif bulunması üzerine 14 günlük karantina süresini evde tamamlamak üzere taburcu edildi.
AİLELERE ÖNEMLİ UYARILAR
Asya bebeğin tedavi sürecini yürüten Prof. Dr. Özden Türel, "Çocukların, yetişkinlere kıyasla daha az ciddi semptomları oluyor. Çocukların Kovid-19 ile hastalanmasını önlemenin en iyi yolu, onları virüsle hasta olan insanlara maruz bırakmaktan kaçınmaktır. Çocuklar, aile üyeleri de dahil olmak üzere öksürük veya ateşle hasta olan kişilerle aynı ortamda bulunmamalıdır." uyarısında bulundu.
Hastalığın yok edilebilmesi için sosyal izolasyonun yanı sıra el hijyeninin sağlanması ve maske kullanımının hayati önem taşıdığını aktaran Türel, şunları kaydetti:
"Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır, el yıkamamak için direnen çocukları ise ödüllendirerek eğitmek gerekir. Çocukların düzenli olarak temas ettiği oyuncaklar ve yüzeyler silinmelidir.
Çocuklarda ateş, öksürük, hızlı veya zorlu nefes alma, mide bağırsak sistemi ile ilgili semptomlar (ishal, kusma) dikkatle takip edilmelidir, bir anormallik gözlenmesi halinde acilen doktora başvurulmalıdır."
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