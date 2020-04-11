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Rusya'da bir hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı

Rusya'da bir hastanede 180 doktora korona virüs bulaştı. Hastanenin başhekimi yoğun bakıma alındı.
 11 Nisan 2020 23:01
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Rusya'da bir hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı

Rusya'da bir hastanede 180 doktora korona virüs bulaştı. Hastanenin başhekimi yoğun bakıma alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan ve bölgenin en büyük hastanelerinden olan No Mitin'de görev yapan doktorlarda korona virüsü belirtilerine rastlanırken, doktorların tümüne korona virüs testi yapıldı. Hastane de görev yapan 180 doktor ve başhekimde korona virüs tespit edildi. Hastanenin Başhekimi Yulia Sergeeva'nın korona virüs nedeni ile yoğun bakım alınırken, hastane tamamen boşaltıldı. Hastane yatan hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin kapısına 20 Nisan'a kadar kapalı olduğuna dair yazı asıldı. Yetkililer, başhekiminde içinde bulunduğu 52 doktorun durumunun ağır olduğunu açılarken, Rusya'da korona virüsü ile ilgili artan vaka ve çalışmalara dair Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'da açıklama yaptı. Peskov, yaptığı açıklamada "Moskova'da korona virüs ile ilgili durum zor, hastanelerin hepsi acil durum modunda çalışıyor. Muhtemelen, önümüzdeki birkaç hafta içinde korona virüs vakalarının zirvesine yakın olup olmadığını ya da ne zaman yaklaşacağını anlayacağız" dedi.

''Askeri geçit törenini mutlaka gerçekleştireceğiz''

Peskov, Rusya'da 9 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak korona virüs salgını neden ile ileri bir tarihe ertelenen Rusya'nın Zafer Bayramı törenleri ile ilgili, Zafer Bayramı Geçit Töreninin resmi bir karar alınmamasına rağmen ertelenebileceğini söyledi. Peskov, yaşanan aksiliklere rağmen geçit töreninin mutlaka gerçekleştirileceğini söylerken, ordu tarafından geçit törenlerine dair hazırlıkların sürdürüldüğünü ifade etti.

Sözcü, Rusya'da tüm önlemlere rağmen korona virüsü vakalarında artış gözlendiğini ifade ederken, halka çağrıda bulundu. Peskov, "Halkımız sosyal izolasyon kurallarına uymazsa ve kendi karantinalarını gerçekleştirmezse Rusya'da vaka sayısı önümüzdeki günlerde daha çok artabilir" diyerek herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti. Putin'in durumu hakkında da bilgiler aktaran Peskov, "Putin'in sağlığı yerinde. Herhangi bir problem yok. Çalışma programlarımızdan da gördüğünüz üzere hepimiz telekonferans yoluyla olsa bile çok çalışıyoruz" dedi.

İnguşetya Baş Müftüsü korona virüsten hayatını kaybetti

Rusya'da korona virüs etkisini arttırmaya devam ederken, Kafkasya'da da virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Çeçenistan Sağlık Bakanlığı bugün başkent Grozni'de 2 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nin Baş Müftüsü Abdurrahman Martazanov'un korona virüs nedeni ile tedavi gördü hastanede hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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