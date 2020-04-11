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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 bini aştı

 11 Nisan 2020 23:11
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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 bini aştı

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 400 binin üzerine çıktı.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 400 bin 876 kişi virüsü yenmeyi başardı.İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 525 kişi sağlığına kavuştu.Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (59 bin 109), Almanya (57 bin 400), İran (41 bin 947), İtalya (32 bin 534), ABD (28 bin 755) ve Fransa (26 bin 391) oldu.Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 767 bin 609'a ulaşırken, virüs nedeniyle 108 bin 178 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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