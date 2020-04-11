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İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton:- "Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor"- İngilizlerin sosyal medya hesaplarından teşekkür ettiği yardımlar, Osmanlı'nın yardımını akla getirdi
 11 Nisan 2020 23:22
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İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

Morton, Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim." diye yazdı.

Yardımların 14 ton olduğunu vurgulayan Morton, "Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

- Osmanlı'nın kıtlık zamanı İrlandalılara yardımını akla getirdi

Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti.

Sean McGrinder adlı bir Twitter kullanıcısı 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye." diye yazdı.

- Koruyucu ekipman sıkıntısı ve ölümler özür diletti

Kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede 19 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, İçişleri Bakanı Priti Patel, "İnsanlar başarısızlıklar olduğunu düşünüyorsa özür dilerim." dedi.

- "Değerli kaynak"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca da dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

- Yardımlar

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye dün tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı
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