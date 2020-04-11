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Şahinbey Belediyesi genelge ile kapanan işyeri sahiplerine 1000 TL verecek

Şahinbey'den esnafa nakit yardımı
 11 Nisan 2020 23:30
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Şahinbey Belediyesi genelge ile kapanan işyeri sahiplerine 1000 TL verecek

Gaziantep Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnafa nakit yardımı yapacak.

Şahinbey Belediyesi korona virüs nedeniyle 7 bin aileye yaptığı bin lira yardımın ardından bu kez de Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren kadın ve erkek kuaförleri, kahvehane, kıraathane, çay ocakları ve küçük ölçekli lokantalara nakit yardımında bulunacak. Destek kampanyasına katılmak isteyen esnaf, http://www.sahinbey.bel.tr/duyuru/1/1063/genelge-ile-kapanan-is-yerlerine-1000-tl-destek linkinden başvuruda bulunabilecek.
İhlas Haber Ajansı
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