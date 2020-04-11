Şahinbey Belediyesi genelge ile kapanan işyeri sahiplerine 1000 TL verecek
Şahinbey'den esnafa nakit yardımı
|11 Nisan 2020 23:30
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnafa nakit yardımı yapacak.
Şahinbey Belediyesi korona virüs nedeniyle 7 bin aileye yaptığı bin lira yardımın ardından bu kez de Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren kadın ve erkek kuaförleri, kahvehane, kıraathane, çay ocakları ve küçük ölçekli lokantalara nakit yardımında bulunacak. Destek kampanyasına katılmak isteyen esnaf, http://www.sahinbey.bel.tr/duyuru/1/1063/genelge-ile-kapanan-is-yerlerine-1000-tl-destek linkinden başvuruda bulunabilecek.
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