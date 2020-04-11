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Mersin'de görev başındaki polislere çay ve pasta ikramı

Mersin'de bazı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yürüten polislere çay ve pasta ikramında bulundu.
 11 Nisan 2020 23:46
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Mersin'de görev başındaki polislere çay ve pasta ikramı

Mersin'de bazı vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yürüten polislere çay ve pasta ikramında bulundu.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri kentte uygulama yaptı.

Polisin denetimlerini gören bazı vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları çay ve pastaları polis ekiplerine ikram etti.

Polisler de duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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