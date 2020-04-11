1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçük kız mail attı, polis ekipleri cips ve çikolata getirdi

Adana'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan 8 yaşındaki kız çocuğu, polislere elektronik posta göndererek cips ve çikolata talebinde bulundu.
 11 Nisan 2020 23:51
Yazdır
Küçük kız mail attı, polis ekipleri cips ve çikolata getirdi

Adana'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan 8 yaşındaki kız çocuğu, polislere elektronik posta göndererek cips ve çikolata talebinde bulundu. Polisler ise bu talebi geri çevirmeyip bir poşet dolusu abur cubur alarak küçük kıza ikram etti.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak 8 yaşındaki Esengül Özil, akşam saatlerinde çikolata ve cips istedi. Sokağa çıkma yasağı ve marketlerin kapalı olması nedeniyle ailesi küçük kızın bu isteğini yerine getiremedi. Bunun üzerine Esengül Özil, Adana Emniyet Müdürlüğünün 'adana155@egm.gov.tr' adresine, "Polis abi benim adım Esengül. 8 yaşındayım. Utandığım için arayamadım. Ben dışarı çıkamıyorum ancak canım cips ve çikolata istedi. Sizi çok seviyorum" deyip adresini yazarak elektronik posta gönderdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise bu elektronik postayı görüp ekiplere talimat verdi ve küçük kızın istediği abur cuburlar tedarik edildi. Kısa süre içerisinde ekipler, küçük kızın evine giderek bir poşet dolusu abur cuburu Esengül'e teslim etti. Küçük kız polislere teşekkür ederken ekipler de Esengül'e ve ailesine sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım
11 Nisan 2020 21:16		 Sakarya İl Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını besledi
11 Nisan 2020 20:51
İmamdan örnek hareket: İhtiyacı olan alıyor
11 Nisan 2020 20:36		 Sağlıkçılara şiddetin cezası yüzde 100 oranında artmalı
11 Nisan 2020 18:36
Onlarca temizlik işçisi hem dans etti, hem ilçeyi temizledi
11 Nisan 2020 17:46		 Servisi kaçıran hemşirenin yardımına zabıta ekipleri koştu
11 Nisan 2020 16:48
İnfaz koruma memurları, alkışlarla evlerine uğurlandı
11 Nisan 2020 16:28		 Koronavirüsü yenen doktor: Hiç sigara kullanmadım
11 Nisan 2020 16:05
Koronavirüs mücadelesine katılmak için öğretmenlikten istifa edip hemşire oldu
10 Nisan 2020 21:10		 Hakim ve savcılardan karantinadaki İKM'lere meyveli, tatlılı doping
10 Nisan 2020 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu00:02 - 12 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Küçük kız mail attı, polis ekipleri cips ve çikolata getirdi23:46 - Mersin'de görev başındaki polislere çay ve pasta ikramı23:41 - Antalya'da 729 kişiye 1 milyon 487 bin 79 TL ceza23:36 - Gaziantep'te pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı23:30 - Şahinbey Belediyesi genelge ile kapanan işyeri sahiplerine 1000 TL verecek23:22 - İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür23:16 - Virüsün bazı farklı belirtileri ortaya çıktı: Konuşma bozukluğu23:11 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 bini aştı
23:06 - Bombalı eylem hazırlığını MİT ve jandarma önledi23:01 - Rusya'da bir hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı22:56 - Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı22:51 - İşte 'Alo 190 Dini Danışma' hattına ilginç çağrılar22:46 - Dört aylık Asya bebek koronavirüsü yendi! Ailelere uyarı22:41 - Emniyet'ten 'fırın önünde kavga' iddialarına açıklama22:36 - Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek22:31 - Bilim Kurulu üyesinden 'testi pozitif çıktı' iddialara yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
12 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pizza 2
küçükçekmece'de polise saldıran hainler 1
kronik hastalık 1
corona virüs vaka sayısı 1
31 ilde sokağa çıkma yasağı 4
plazma nakli tedavisi 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
saç yıkarken su kesilmesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam