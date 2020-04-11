Küçük kız mail attı, polis ekipleri cips ve çikolata getirdi
|11 Nisan 2020 23:51
|Yazdır
Adana'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan 8 yaşındaki kız çocuğu, polislere elektronik posta göndererek cips ve çikolata talebinde bulundu. Polisler ise bu talebi geri çevirmeyip bir poşet dolusu abur cubur alarak küçük kıza ikram etti.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak 8 yaşındaki Esengül Özil, akşam saatlerinde çikolata ve cips istedi. Sokağa çıkma yasağı ve marketlerin kapalı olması nedeniyle ailesi küçük kızın bu isteğini yerine getiremedi. Bunun üzerine Esengül Özil, Adana Emniyet Müdürlüğünün 'adana155@egm.gov.tr' adresine, "Polis abi benim adım Esengül. 8 yaşındayım. Utandığım için arayamadım. Ben dışarı çıkamıyorum ancak canım cips ve çikolata istedi. Sizi çok seviyorum" deyip adresini yazarak elektronik posta gönderdi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise bu elektronik postayı görüp ekiplere talimat verdi ve küçük kızın istediği abur cuburlar tedarik edildi. Kısa süre içerisinde ekipler, küçük kızın evine giderek bir poşet dolusu abur cuburu Esengül'e teslim etti. Küçük kız polislere teşekkür ederken ekipler de Esengül'e ve ailesine sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım
11 Nisan 2020 21:16
|Sakarya İl Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını besledi
11 Nisan 2020 20:51
|İmamdan örnek hareket: İhtiyacı olan alıyor
11 Nisan 2020 20:36
|Sağlıkçılara şiddetin cezası yüzde 100 oranında artmalı
11 Nisan 2020 18:36
|Onlarca temizlik işçisi hem dans etti, hem ilçeyi temizledi
11 Nisan 2020 17:46
|Servisi kaçıran hemşirenin yardımına zabıta ekipleri koştu
11 Nisan 2020 16:48
|İnfaz koruma memurları, alkışlarla evlerine uğurlandı
11 Nisan 2020 16:28
|Koronavirüsü yenen doktor: Hiç sigara kullanmadım
11 Nisan 2020 16:05
|Koronavirüs mücadelesine katılmak için öğretmenlikten istifa edip hemşire oldu
10 Nisan 2020 21:10
|Hakim ve savcılardan karantinadaki İKM'lere meyveli, tatlılı doping
10 Nisan 2020 21:04