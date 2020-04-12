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Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Video görüşmeyle üniversite hastanelerinin rektörleriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı" dedi.
 12 Nisan 2020 01:55
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Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." dedi

Koca sosyal medya hesabından yayımlandığı mesajda "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." dedi.

Koca'nın yaptığı açıklamada ayrıca hastaların yoğun bakımda geçirdiği gün sayısının daazaldığı belirtiliyor.
Memurlar.Net
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