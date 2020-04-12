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İşte KİT'lerdeki yeni ücretler

İller Bankası A.Ş. personeli ile KİT'lerde görev yapan kapsam dışı personelin ücretleri ile yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretlerinin güncel halini yayımlıyoruz
 12 Nisan 2020 02:54
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İşte KİT'lerdeki yeni ücretler

11 Nisan 2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazetede; İller Bankası A.Ş. personeli ile KİT'lerde görev yapan kapsam dışı personel ücretleri ve yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 2393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı. Kararda Ocak 2018 ücret rakamları yer almakta olup, sonraki 6 aylık dönemler için toplu sözleşme hükümleriyle belirlenen artış oranlarına atıf yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen rakamlara dönemsel artışlar uygulanmak suretiyle her dönem için oluşan rakamları sizin için derledik.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız
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