Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|12 Nisan 2020 06:50
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Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Bartın'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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