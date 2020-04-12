'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde

Türkiye'de salgının başladığı ilk günlerde sosyal medyadan, İtalya ve İran'da mahkümların salındığına yönelik paylaşımlarda bulunarak cezaevlerindeki örgüt mensuplarının serbest bırakılmasına çalışan ancak başarılı olamayan FETÖ, şimdi de cezaevlerinde isyan çıkarılması için sahte sosyal medya hesapları üzerinden talimatlar veriyor. FETÖ, koronavirüs salgını ile ilgili her durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Güvenlik birimleri, örgütün, virüs salgınının ardından algı operasyonlarını daha etkin hale getirmek için sahte sosyal medya hesaplarını artırdığını tespit etti. Bugüne kadar sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 3 bin 570 hesap belirlendi. Hesaplar mercek altına alınırken, Türkiye'de bulunan 616 kullanıcıdan 300'den fazlası yakalandı.

BİRDEN ÇOK HESAP

Edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonlarda, şüphelilerin evlerinde bulunan ve örgüt tarafından hazırlandığı belirlenen tablet ve bilgisayarlara el konuldu. Yakalanan şüphelilerden bazılarının, birden fazla sosyal medya hesabını yönettiği belirtildi. Bu hesapları yöneten FETÖ'cülerin, paylaşım yaparken özellikle sosyal medyanın aktif kullanıldığı saatleri seçtikleri ifade edildi. Sahte hesaplardan, sözde, cezaevlerinin ne kadar kötü durumda olduğunu anlatan eski fotoğrafların, yeniymiş gibi paylaşılması dikkat çekti. Ayrıca, cezaevlerinde virüs salgınına karşı etkin mücadele edilmesine karşın, FETÖ'cülerin, Türkiye'nin cezaevlerinde herhangi bir önlem almadığını iddia eden paylaşımlar yaptığı da belirtildi.

ÖZKIR: YALAN BELGE ÜRETİYORLAR

Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Yusuf Özkır, FETÖ dezenformasyon için açtığı hesapların bazı ortak özelliklerinin olduğunu söyledi. Bu hesapların salgın döneminde aktif kullanıldığına dikkati çeken Özkır "Sahte hesapların dezenformasyon yöntemlerinin başında gerçek dışı ses kayıtlarının hızlıca yayılması önemli bir yer teşkil ediyor. Bunun ardından da sahte belge üretip sosyal medyada gerçekmiş gibi yayınlamak geliyor. 'Koronavirüsü, Türkiye'den Çin'e giden birisinin bulaştırdığı' şeklinde paylaşımlarda bile FETÖ izleri görülüyor. Bilim Kurulu üyeleri ve virüs konusunda uzman isimlerin adına benzeyen bazı hesaplar da bu süreçte yoğun olarak açılıyor" dedi.

Ebru Karatosun