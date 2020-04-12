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101 milyon ekmek herkese yeter

Sokağa çıkma yasağı ilan edilince fırınlarda sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yaşanan yoğunluk şaşırttı. Türkiye'de 25 bin fırının günde ortalama 101 milyon ekmek üretmesi paniğin gereksiz olduğunu ortaya koyuyor. Dün fırıncılar evlere servis yaptı, ekmekte sorun yaşanmadı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Marmara depreminde bile ekmek sıkıntısı yaşanmadığını hatırlattı.
 12 Nisan 2020 07:31
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101 milyon ekmek herkese yeter

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan iki günlük sokağa çıkma kararının ardından en büyük yoğunluk fırınların kapısında yaşandı. Fırınların açık olacağı ve ekmek üretmeye devam edeceği açıklamasının yaklaşık bir saat gecikmesiyle panikleyip fırın ve marketlere akın edenler, virüsle mücadelenin önemli kurullarından biri olan sosyal mesafeye dikkat etmeden alış veriş yapmaya çalıştı.

25 BİN FIRIN GÜNDE 101 MİLYON EKMEK ÜRETİYOR

Türkiye'deki fırın sayısı ve günlük üretilen ekmek miktarı; önceki gece yaşanan iki saatlik paniğin ne kadar gereksiz olduğunu gösteriyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 25 bin fırın var. Ve bu fırınlar Türkiye'de günde 101 milyon adet ekmek üretiyor. Türkiye'nin günlük ortalama ekmek tüketim miktarı ise 96 milyon adet civarında. Olması gerekenin dört katı kadar fırın olması, bu işletmelerin yüzde 25 kapasite ile çalışmasına neden oluyor. Yani Türkiye'deki fırınların üretim kapasitesi, ülkede tüketilen günlük ekmek miktarının yaklaşık dört katına denk geliyor.

FIRINLARIN YARISI DA YETERLİ

Önceki gece yaşanan kısa süreli paniğin tekrarlanmaması için fırınlara "üretebildiğiniz kadar üretim yapın" talimatı verdiklerini Yeni Şafak'a açıklayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'nin hiçbir yerinde ekmek sıkıntısı çekilmediğini söyledi. Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durumun söz konusu olmadığına dile getiren Balcı, "Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde, vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmasını gerektirecek en ufak bir sebep yok. Fırıncılar, araçlarıyla ara sokaklar dahil evlere ekmek dağıtmaya devam ediyor. Ülke genelinde şu anda yaklaşık 25 bin fırın var. Bu sayı 12 bin olsa bile Türkiye'de 10 yıl boyunca yeni fırın açma ihtiyacı olmaz" dedi.

MARMARA DEPREMİNDE BİLE SIKINTI YAŞAMADIK

Bu tür zamanlarda tüketicinin biriktirme ve tedbir alma psikolojisiyle hareket ettiğini söyleyen Halil İbrahim Balcı, normal günlerde 3-4 ekmek alanlar, olağanüstü dönemlerde 6-10 ekmek aldığına şahit olduklarını söyledi. Buna rağmen sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde sabah saatlerinde ekmek bulamama sıkıntısı yaşatmadıklarını dile getiren Balcı, bu rahatlığın gün boyunca devam ettiğini kaydetti. Fırın tezgah ve raflarını gün boyunca ekmekle dolu tutmayı başardıklarını anlatan Balcı, 17 Ağustos Marmara depreminde bile Marmara Bölgesi'nde ekmek sıkıntısı yaşanmadığını hatırlattı.

Günde 5 milyon ekmek maalesef çöpe gidiyor

Türkiye'de günlük 5 milyon adet ekmeğin israf olduğuna da dikkat çeken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu ekmeklerin 2,5 milyon adedinin fırınlarda diğer yarısının da ev ve işyerlerinde israf edildiğini anlattı. Vatandaşın bu sebeple fazla ekmek alarak israfa yol açmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, "Vatandaş 3-4 ekmek alıyorsa bilinçli vatandaşımız o ekmeği ertesi gün tüketecektir. Sokağa çıkmak istemediği için belki 2 günlük ekmeğini alabilir. Aldığı ekmeği israf etmeyip tükettikten sonra hiçbir sakınca yok" dedi.

Evdeki hamur işleri satışları %25 düşürdü

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, virüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşların önemli bir kısmının eve kapanmasının ekmek satışlarını azalttığını da söyledi. Börek, çörek ve ekmek yapmak dahil bazı hamur işlerinin evlerde yapılmaya başlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki ekmek satışlarını yüzde 25-30 oranında azalttığını belirten Balcı, buna bağlı olarak günlük ekmek satışlarının 96 milyon adetten 70 milyon adet civarına düştüğünü kaydetti. Balcı, bu durumun geçici olduğunu da belirtti.

İbrahim Acar

Yeni Şafak
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