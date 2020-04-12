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Hızlı tanı için 'kaydırma' formülü

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 ile etkin bir şekilde mücadele devam ederken, Türkiye günlük test sayısını 30 binin üzerine çıkardı. Bu sayının önümüzdeki hafta için 50 bine ulaşması hedefleniyor
 12 Nisan 2020 07:41
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Hızlı tanı için 'kaydırma' formülü

Koronavirüs belirtisi gösteren hastalara yapılan testler 106 laboratuvarda değerlendiriliyor. Türkiye'de Ankara'da 7, İstanbul'da 15, İzmir'de 4, ve diğer şehirlerde birer laboratuvar olmak üzere 73 laboratuvar faaliyet gösteriyordu. Bu sayı kademeli bir şekilde artırılarak kısa süre içerisinde 106'ya ulaştı.

7 GÜN 24 SAAT MESAİ

Test, hasta ile ilgilenen doktorun karar vermesinin ardından 7/24 esasına göre çalışan bu 106 merkezden birine gönderiliyor. Eğer test yoğun olan bir laboratuvarda ise diğer laboratuvarlarla iletişim kurularak yoğunluğun az olduğu laboratuvara yönlendiriliyor. Böylece sonucun daha hızlı çıkması sağlanıyor.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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