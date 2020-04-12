Yasak genelgesi, evde bekleyenleri de sokağa döktü

İçişleri Bakanlığı, 33 gündür devam eden koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan etti. 'Sokağa çıkma yasağının uygulamadan 2 saat önce duyurulması, kargaşa dolu bir süreç yaşattı. Bakanlığın, genelgeyi Perşembe günü valiliklere servis etmesine rağmen uygulamanın Cuma gecesi 22:00'de yürürlüğe sokulması bu kargaşada en önemli etken oldu.

Evler boşaldı, sokaklar doldu, sosyal mesafe hak getire

İhtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa akın eden milyonlarca vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe saydığı dakikalarda ise yasağın ayrıntıları açıklandı. Fırın önleri, marketler hatta sokaklar doldu taştı, izdiham oluştu. Alınan onca tedbir, 2 saatte heba oldu. 09.04.2020 tarihiyle servis edilen genelgenin valiliklere Perşembe günü gönderilmesine rağmen, yasağın ayrıntılarının vatandaşa bu kadar geç duyurulmasına kimse anlam veremedi.

Tam 33 gündür koronavirüsle mücadele eden Türkiye'de geçtiğimiz Cuma akşamı anlamsız bir süreç yaşandı. Cuma gecesi saat 22:00'da açıklanan sokağa çıkma yasağı vatandaşlarda büyük panik oluşturdu. Vatandaşların market ve fırınlara akın ettiği yasak kararından 40 dakika sonra açıklanan genelgede 09.04.2020 yani Perşembe gününün tarihi vardı. Valilikler başta olmak üzere devlet kurumlarına Perşembe günü gönderilen genelgenin vatandaşa son dakika açıklanması 1 aydır yapılan çalışmaları hiç etti.

AYRINTILAR, VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜKTEN SONRA AÇIKLANDI

Televizyonda son dakika olarak verilen haberlerin ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokağa akın etti. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili televizyondan detaylı bilgi öğrenemeyen vatandaşlar açık market, bakkal, kasap, fırın arama telaşına düştü. 48 saatlik yasak için sorumsuzca hareket eden kimi vatandaş, ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralı tanıdı. Sokağa çıkma yasağının ayrıntıları millet sokağa döküldükten saatler sonra açıkladı.

BİLİM KURULU'NDAN TEPKİ GELDİ

* TEDBİRLER alınmadan açıklanan sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu'nda hoş karşılanmadı. Koronavirüsle mücadelenin sekteye uğradığını düşünen doktorlar, televizyon kanallarında yorumda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Tedbirler alınmadığı için, halkımız tedbirsiz sokağa çıktığından korkunç bir bulaşma olma olasılığı var. Çok üzgünüm, iyi gidiyorduk, ama bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef birkaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim, gerçekten çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE BELLİ OLAN GENELGEYİ PAYLAŞTILAR

Tartışmalara sebebiyet veren genelgeyi birçok AK Parti'li yetkili sosyal medya hesabından paylaştı ve vatandaşlara sakinlik çağrısında bulundu.

*"Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Belma Satır gibi birçok isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perşembe günü tarihli genelgeyi paylaştı. TCDD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "09.04.2020 tarihli genelge" ifadelerini kullandı. İlerleyen saatlerde TCDD paylaşımı silindi.

AK Parti'lİ YÖNETİCİLER, "PERŞEMBE'DEN BELLİYDİ" DEDİ

* Tartışmalara sebebiyet veren genelgeyi birçok AK Parti yetkili sosyal medya hesabından paylaştı ve vatandaşlara sakinlik çağrısında bulundu. Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Belma Satır gibi birçok isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perşembe günü tarihli genelgeyi paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sosyal medyadan yaptığı açıklamada "09.04.2020 tarihli genelge" ifadelerini kullandı. İlerleyen saatlerde TCDD paylaşımı silindi.

"VİRÜS, AÇLIK DEĞİL BASİRETSİZLİK"

Koronavirüs salgınında hükümete birçok tavsiyede bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Salgınla mücadele bu gece itibarıyla maalesef zaafa uğratılmıştır" diyen Karamollaoğlu, "Hafta sonu yasağının detaylarını açıklamadan 'yasak var' diyerek panik yaptırmak hangi akla mantığa sığar! İnsanımızı paniğe sevk eden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir" şeklinde konuştu.

Furkan Erten