Acil olmayan ameliyatlara korona arası
|12 Nisan 2020 07:50
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi ile acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla belirledi.
COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi'ne göre, hastaların ateşi, ayrıntılı fizik muayenesi, akciğer filmi ve gerekli durumlarda toraks tomografisi incelenecek.
COVID-19 olmadığı tespit edilen hastalara normal cerrahi prosedür uygulanacak. Anestezi ve cerrahi girişim COVID-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastada koronavirüs tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek.
COVID-19 pozitif veya olası vakalarda, acil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak ve mümkünse koronavirüs için ayrılmış ameliyathanelerde ameliyat edilecek. COVID-19 için ayrılmış bir ameliyathane yoksa veya hastanın koronavirüs olduğu öğrenilirse hasta çıktıktan sonra rutin temizlik yapılacak ve varsa temaslı takibi yapılacak.
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