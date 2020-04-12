1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acil olmayan ameliyatlara korona arası

COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi'ni açıklayan Sağlık Bakanlığı, "Hastada COVID-19 tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilmeli veya ertelenmeli" dedi.
 12 Nisan 2020 07:50
Yazdır
Acil olmayan ameliyatlara korona arası

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi ile acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla belirledi.

COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi'ne göre, hastaların ateşi, ayrıntılı fizik muayenesi, akciğer filmi ve gerekli durumlarda toraks tomografisi incelenecek.

COVID-19 olmadığı tespit edilen hastalara normal cerrahi prosedür uygulanacak. Anestezi ve cerrahi girişim COVID-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebileceği için hastada koronavirüs tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek.

COVID-19 pozitif veya olası vakalarda, acil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak ve mümkünse koronavirüs için ayrılmış ameliyathanelerde ameliyat edilecek. COVID-19 için ayrılmış bir ameliyathane yoksa veya hastanın koronavirüs olduğu öğrenilirse hasta çıktıktan sonra rutin temizlik yapılacak ve varsa temaslı takibi yapılacak.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu?
12 Nisan 2020 08:46		 Bilim Kurulu'nu kızdıran görüntüler... 'Görüntüler hepimizi üzdü'
12 Nisan 2020 08:41
Terhis ve celpler durdurulacak mı?
12 Nisan 2020 08:31		 'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
12 Nisan 2020 07:20
Sosyal yardımlarda zora talip olmak yada ezberleri bozmak
12 Nisan 2020 07:00		 'Yoğun bakım sayısının düşmesinde personelimizin emeği var'
12 Nisan 2020 06:41
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
12 Nisan 2020 06:10		 Antalya'da 729 kişiye 1 milyon 487 bin 79 TL ceza
11 Nisan 2020 23:41
Gaziantep'te pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı
11 Nisan 2020 23:36		 Şahinbey Belediyesi genelge ile kapanan işyeri sahiplerine 1000 TL verecek
11 Nisan 2020 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı08:46 - Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu?08:41 - Bilim Kurulu'nu kızdıran görüntüler... 'Görüntüler hepimizi üzdü'08:31 - Terhis ve celpler durdurulacak mı?08:25 - Dışişleri, Çin'den 'Ağrı Dağı' benzetmesine ilişkin açıklama istedi08:21 - Öğretmen fabrikası: Solunum cihazı üretmek için gün sayıyorlar08:15 - Avustralya'da koronavirüsten 3 kişi daha hayatını kaybetti08:11 - Meteorolojiden yağmur ve sağanak yağış uyarısı-Haritalı08:01 - Yasak genelgesi, evde bekleyenleri de sokağa döktü07:50 - Acil olmayan ameliyatlara korona arası
07:41 - Hızlı tanı için 'kaydırma' formülü07:31 - 101 milyon ekmek herkese yeter07:20 - 'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap07:15 - 'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde07:11 - Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü07:00 - Sosyal yardımlarda zora talip olmak yada ezberleri bozmak06:50 - Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem06:41 - 'Yoğun bakım sayısının düşmesinde personelimizin emeği var'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
Tevfik Göksu: İstanbul'da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
12 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Yasak genelgesi, evde bekleyenleri de sokağa döktü
Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırıda saldırgan hayatını kaybetti
İnfaz düzenlemesi'nin birinci bölümü kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 1
maria 1
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 2
corona virüsü yenen hastalar 2
detayları sonra konuşmak 3
corona virüs vaka sayısı 1
sokağa çıkma yasağı 2
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 2
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 2
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam