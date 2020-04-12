Meteorolojiden yağmur ve sağanak yağış uyarısı-Haritalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
|12 Nisan 2020 08:11
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık çalışanlarının yoğun bakım servisindeki koronavirüs mesaisi
12 Nisan 2020 09:06
|Yasak genelgesi, evde bekleyenleri de sokağa döktü
12 Nisan 2020 08:01
|Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
12 Nisan 2020 06:50
|Mersin'de görev başındaki polislere çay ve pasta ikramı
11 Nisan 2020 23:46
|Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı
11 Nisan 2020 22:56
|Dört aylık Asya bebek koronavirüsü yendi! Ailelere uyarı
11 Nisan 2020 22:46
|Emekli öğretmen koronavirüs kurbanı oldu
11 Nisan 2020 21:46
|İTÜ öğrencisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
11 Nisan 2020 21:41
|Manisa'da koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu edildi
11 Nisan 2020 21:26
|Çorum'da koronavirüsü yenen 25 hasta taburcu edildi
11 Nisan 2020 21:06