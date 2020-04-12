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Öğretmen fabrikası: Solunum cihazı üretmek için gün sayıyorlar

Meslek ve teknik liselerindeki öğretmenler maske, dezenfektan yapıyor; solunum cihazı üretmek için gün sayıyorlar
 12 Nisan 2020 08:21
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Öğretmen fabrikası: Solunum cihazı üretmek için gün sayıyorlar

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre; Meslek ve teknik liseleri, koronavirüsle mücadeleye temel hijyen malzemeleri üreterek katkıda bulunuyor. Sadece İstanbul'da 60 okulda bine yakın öğretmen günde 100 ton dezenfektan, 150 bin maske ve 5 bin siperlik maske üretiyor. Çalışmalarının karşılığında hiçbir ek ücret istemeyen öğretmenler, solunum cihazı üretmek için de hazırlık yapıyor.

Meslek ve teknik liseleri, kamu kuruluşlarına başta dezenfektan olmak üzere, maske, siperlik, tek kullanımlık çatal-kaşık gibi malzemeler üreterek teslim ediyor. Bu liselerin atölyelerinde öğretmenlerin ürettiği ürünlerin dağıtımı bakanlık ve valilik koordinasyonunda yapılıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Milliyet'e şunları anlattı.

'Üretim artacak'

"Meslek ve teknik liselerimizde haftaya otomatik makinelerimiz devreye girdiğinde günde 500 bin maske üretebileceğiz. Ayrıca günde 3 bin tulum üretiyoruz. Fabrika gibiyiz. Solunum cihazının AR-GE çalışmaları tamamlanmak üzere, haftaya tanıtmayı düşünüyoruz. Dezenfektan kabini, ateş ölçer üretimleri için de AR-GE çalışmaları sürüyor. Ürünlerimiz tüm kamu kuruluşlarına ulaştırılıyor. Üniversite ve tıp fakültelerine de koruyucu malzemelerden gönderdik. Yardım yapılan kurumlardan takdir topluyoruz."
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