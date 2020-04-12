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Terhis ve celpler durdurulacak mı?

TSK'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor. Terhis ve celp işlemlerini durdurmayı gündeme alan Bakanlık, bedelli askerlikte uzaktan eğitim formülünü planlıyor
 12 Nisan 2020 08:31
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Terhis ve celpler durdurulacak mı?

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin terhis ve celp işlemlerini durdurmayı gündemine aldı. Bedelliler için de uzaktan eğitim formülünün devreye alınması planlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuyu yarın yapılması beklenen Bakanlar Kurulu'na getireceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi durumunda kararın önümüzdeki haftasonuna kadar yürürlüğe konulacağı belirtiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yeni silah altına alınan acemi erler ile usta birliğine katılacak erler, kışlaya girer girmez tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca ayrı yerde tutuluyor. Terhis olacak askerler de terhisten 14 gün önce karantina altına alınıyor ve bu süreçte muayeneleri yapılıyor. Semptom görülmemesi halinde il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak askerlerin kışladan ayrılmalarına izin veriliyor.

120 bin hareket

TSK'da son terhisler 1 Nisan'da, son celp ise 19 Mart'ta gerçekleştirildi. Bir sonraki terhis döneminin ise 24 Nisan ile 1 Mayıs arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu terhis döneminde ise 60 bin askere tezkere verilecek, 60 bin yeni er-erbaş da silah altına alınacak. 120 bin kişiyi bulacak bu hareketliğin salgınla mücadele açısından risk oluşturacağı değerlendiriliyor. Askere alınacak ve tezkere alacaklarla birlikte bunların ailelerinin de hareket halinde olacağına, seyahat ve temas trafiğinin artacağına dikkat çekiliyor.

Edinilen bilgiye göre, MSB bünyesinde kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (COMMER), terhis ve celp sebebiyle oluşacak insan hareketliliğinin virüs salgınını artıracağını bildirmesi üzerine, TSK'da terhis ve celplerin durdurulmasını gündemine aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması için çalışma başlattı. Bakanlık, kısa süreliğine terhislerin uzatılması ve celplerin durdurulması yönünde değerlendirme yapıyor.

Erdoğan'a sunulacak

Silah altına alınacak bedelli askerler için de dövizle askerlik uygulamasında olduğu gibi, uzaktan eğitim formülünün devreye alınması planlanıyor. Çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı'nda sürerken, terhislerin ne kadar süreliğine uzatılacağı ise bu çalışmalar sonucu netlik kazanacak.

Bakan Akar'ın, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu'na çalışmayı sunacağı belirtiliyor.

Terhis ve celplerin durdurulması kararının, Erdoğan'ın onaylaması halinde önümüzdeki haftasonuna kadar açıklanabileceği ifade ediliyor. Bu sayede, 24 Nisan'da başlayacak yeni terhis ve celplerin düzenlenmesine de zaman kazandırılmış olacak. Güvenlik kaynakları, Halk ve Mehmetçik sağlığının esas olduğunu belirterek, "Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun" diyor.

Operasyon bölgelerinde koronavirüs yok

Güvenlik kaynakları, Irak, Suriye ve Libya'da görev yapan TSK personelinde şu ana kadar koronavirüse rastlanmadığını da bildirdi. Suriye ve Irak'taki harekat bölgelerinde giriş çıkışlar durdurulmuş, komutanların emri olmadan giriş-çıkış yapılamıyor.
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