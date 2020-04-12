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Bilim Kurulu'nu kızdıran görüntüler... 'Görüntüler hepimizi üzdü'

Sokağa çıkma yasağı ilanı sonrası market ve fırınların önlerinde oluşan izdihama isyan eden uzmanlar, tüm kuralların bir saat içinde altüst olduğuna dikkat çekerek, "Bu yüzden vaka sayılarında artış yaşanabilir" uyarısında bulundu.
 12 Nisan 2020 08:41
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Bilim Kurulu'nu kızdıran görüntüler... 'Görüntüler hepimizi üzdü'

İki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte market ve fırınların önünde önceki gece yaşanan kalabalık, koronavirüsle mücadele eden sağlık uzmanlarının tepkisine neden oldu. Sosyal mesafe önlemlerinin hiçe sayıldığı birkaç saat nedeniyle vaka sayısının artacağını belirten uzmanlar, vaka oranlarında yakalanan yatay eğrinin de bozulabileceği endişesini dile getirdi.

Milliyet'ten Mert Yılmaz'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Bir saat içerisinde ne maske kaldı ne eldiven! Tüm kurallar çiğnendi. Sayın bakanımızın 30 günlük emeğinin kola ve ekmek için heba olması üzücü. İnşallah önümüzdeki hafta hastalık pik yapmaz. Lütfen panik yapmayın, korkacağınız birşey yok" ifadelerini dile getirdi.

'Umarım vakalar artmaz'

Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül de, görüntülerin Kovid-19 salgını sürecindeki en olumsuz tablo olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Plansız şekilde getirilen yasaklama, birçok emeğin boşa harcanmasına neden oldu. Ortaya çıkan görüntüler hepimizi derinden üzdü. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması umarım vaka sayılarını arttırmaz. Önümüzdeki Çarşamba ile Cuma arasındaki vaka sayılarına dikkatlice bakmalı. Hasta rakamlarında artış olursa, yaşanan panik ve sosyal mesafenin hiçe sayılması birinci nedendir."

Şekerleme için yapılır mı?..

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan ise, "Bilim dünyası olarak isteğimiz Kovid-19 eğrisinin yatay seyretmesiydi. Son bir haftadır yatay eğri çizgisinde ilerlediğimizi düşünürken, ortaya çıkan panik ve kargaşa görüntüleri maalesef hiç iyi olmadı. Ülke genelindeki yatak ve sağlık çalışan sayılarımız belli. Cuma günü oluşan tablo virüs yayılımının hızlanacağını düşündürdü. Uyumadan, ailemizi göremeden çalışırken, gazlı içecek veya şekerleme için kuyruğa giren insanlarımızı görmek gerçekten de bizleri yaraladı. Sadece iki günlük bir kısıtlama için böylesi bir panik havası şaşırtıcı. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Toplum bilinci ile hareket etmeliyiz. Bundan sonraki süreçte yatay eğri grafiği çok zorlaşacak. Cuma akşamı ortaya çıkan görü.ntüler hızlı vaka artışına neden olabilir" dedi.

Ne maske, ne sosyal mesafe kaldı

İçişleri Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasından önce fırın ve market önlerinde larda uzun kuyruklar oluşurken sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir çok vatandaşın da maske takmadığı görüldü. Başkentte de, sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.Bazı vatandaşlar, başta fırınlar olmak üzere market ve benzin istasyonlarına akın ederken, polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.
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