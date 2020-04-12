1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor

İnfaz yasa taslağının görüşmelerini sürdüren Meclis'te milletvekilleri ve çalışanlar birlikte günde 6 bin maske kullanıyor. Maskeler birkaç saatte bir yenileniyor
 12 Nisan 2020 09:30
Yazdır
TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor

COVID-19'la mücadele sürecinde kamuda personel sayısını sınırlayan ve ülke genelinde hayatı yavaşlatan önlemlere karşın Meclis, milletvekillerinin yanı sıra binlerce çalışanıyla geceli-gündüzlü mesai yapıyor.

Meclis, aciliyet taşıyan infaz teklifi ile eğitim ve ekonomi alanındaki düzenlemeler için hafta sonu çalışmaya devam ediyor. Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; Meclis Başkanlığı her milletvekili ve personel için düzenli olarak odalara, kulislere maske gönderiyor. Maskelerin birkaç saat arayla değiştirilmesi nedeniyle sadece milletvekillerinin kullandığı günlük maske sayısı 6 bine çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bu sorun hepimizin sorunu; iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin sorunu. Bu sorunu ciddiye almak zorundayız" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz düzenlemesi'nin birinci bölümü kabul edildi
12 Nisan 2020 06:20		 TBMM Genel Kurulu toplandı
11 Nisan 2020 13:52
Meclis'te MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı
08 Nisan 2020 15:35		 Genel Kurul'da 3 önergeye ret
08 Nisan 2020 08:24
Meclis'te maskeli infaz düzenlemesi oturumu
07 Nisan 2020 15:20		 İnfaz düzenlemesi bu hafta Genel Kurul'da
05 Nisan 2020 11:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti
31 Mart 2020 16:35		 Karşı çıktıkları teklife 'sehven' kabul dediler
30 Mart 2020 08:31
2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor
30 Mart 2020 08:09		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
29 Mart 2020 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:04 - Yoğun bakım kahramanları: Hayatla tüm bağlantıları kesiliyor10:59 - Koronayı yenen doktor: İnsanlık koronayı yenecek10:55 - Çocuk hastalıkları doktoru koronavirüse yakalandı10:50 - Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görebildi, 'evde kal' çağrısı yaptı10:43 - İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap10:36 - 'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı10:31 - 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'10:27 - 'Dünyanın en eski halısı Türklere ait'10:17 - Batman'da bir bina ve köy karantinaya alındı10:13 - Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
10:07 - Metrobüs şoförlerinden koronaya karşı tulumlu önlem09:58 - İran'daki deprem Van'da da hissedildi09:52 - Sokağa çıkma yasağını deldi, 'Allah bana ceza veriyor' dedi09:46 - 90 yaşındaki Alzheimer hastası korona virüsü yendi09:41 - Eşinin dedikodusunu yapan koca yandı09:35 - Koronavirüs tedbirleri kumar oynayanları durduramadı09:30 - TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor09:20 - Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu?
Tevfik Göksu: İstanbul'da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaya bisküvi banmak 1
kronik hastalık 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 2
corona virüs vaka sayısı 1
sokağa çıkma yasağı 2
thiago almada 1
31 ilde sokağa çıkma yasağı 4
maydonoz 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
plazma nakli tedavisi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam