TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor
|12 Nisan 2020 09:30
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COVID-19'la mücadele sürecinde kamuda personel sayısını sınırlayan ve ülke genelinde hayatı yavaşlatan önlemlere karşın Meclis, milletvekillerinin yanı sıra binlerce çalışanıyla geceli-gündüzlü mesai yapıyor.
Meclis, aciliyet taşıyan infaz teklifi ile eğitim ve ekonomi alanındaki düzenlemeler için hafta sonu çalışmaya devam ediyor. Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; Meclis Başkanlığı her milletvekili ve personel için düzenli olarak odalara, kulislere maske gönderiyor. Maskelerin birkaç saat arayla değiştirilmesi nedeniyle sadece milletvekillerinin kullandığı günlük maske sayısı 6 bine çıktı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bu sorun hepimizin sorunu; iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin sorunu. Bu sorunu ciddiye almak zorundayız" dedi.
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