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Koronavirüs tedbirleri kumar oynayanları durduramadı

Bolu'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiye üçer bin lira para cezası verildi.
 12 Nisan 2020 09:35
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Koronavirüs tedbirleri kumar oynayanları durduramadı

Bolu'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiye üçer bin lira para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 2 bin 900 liraya el konuldu.

Evdeki 8 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişilere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan üçer bin lira para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
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