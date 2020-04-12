1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

90 yaşındaki Alzheimer hastası korona virüsü yendi

İstanbul'da 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, 15 günlük tedavi sürecinin ardından korona virüsü yendi. Yusuf Yılmaz'ın gelini Türkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti
 12 Nisan 2020 09:46
Yazdır
90 yaşındaki Alzheimer hastası korona virüsü yendi

İstanbul'da 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, 15 günlük tedavi sürecinin ardından korona virüsü yendi. Yusuf Yılmaz'ın gelini Türkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 24 Mart tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Yılmaz'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Daha önce kalp ameliyatı olan ve şeker hastalığı bulunan yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı. 15 günlük sürecin ardından korona virüsü yenen Yusuf Yılmaz taburcu oldu.

"Bayağı kilo vermiş, artık çocuk gibi beslenecek"

Hastalığın başlangıç sürecini anlatan Yusuf Yılmaz'ın gelini Türkan Yılmaz, "Öksürükle başladı. Ateşi çıkınca hastaneye götürdük. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde teşhis koyuldu. 15-16 gün hastanede yattı. İki kere test yapıldı. 'İyi çıktı' dediler. Sonra kan değerlerine baktılar. İyi olduğunu söylediler. İlaçlarını vereceğiz. Yemesine dikkat edeceğiz. Sık sık yemesi gerekiyor. Baya kilo vermiş. Artık çocuk gibi beslenecek" diye konuştu.

90 yaşındaki kayınpederinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Yılmaz, "Allah'a hamd ediyoruz. Allah bütün hastalara şifa versin. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanına, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yoğun bakım kahramanları: Hayatla tüm bağlantıları kesiliyor
12 Nisan 2020 11:04		 Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görebildi, 'evde kal' çağrısı yaptı
12 Nisan 2020 10:50
'Dünyanın en eski halısı Türklere ait'
12 Nisan 2020 10:27		 Meteorolojiden yağmur ve sağanak yağış uyarısı-Haritalı
12 Nisan 2020 08:11
Yasak genelgesi, evde bekleyenleri de sokağa döktü
12 Nisan 2020 08:01		 Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
12 Nisan 2020 06:50
Mersin'de görev başındaki polislere çay ve pasta ikramı
11 Nisan 2020 23:46		 Şırnak'ta karantinadan kaçtı, Cizre'de yakalandı
11 Nisan 2020 22:56
Dört aylık Asya bebek koronavirüsü yendi! Ailelere uyarı
11 Nisan 2020 22:46		 Emekli öğretmen koronavirüs kurbanı oldu
11 Nisan 2020 21:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:04 - Yoğun bakım kahramanları: Hayatla tüm bağlantıları kesiliyor10:59 - Koronayı yenen doktor: İnsanlık koronayı yenecek10:55 - Çocuk hastalıkları doktoru koronavirüse yakalandı10:50 - Sağlık çalışanı annesini bir ay sonra görebildi, 'evde kal' çağrısı yaptı10:43 - İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap10:36 - 'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı10:31 - 'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'10:27 - 'Dünyanın en eski halısı Türklere ait'10:17 - Batman'da bir bina ve köy karantinaya alındı10:13 - Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
10:07 - Metrobüs şoförlerinden koronaya karşı tulumlu önlem09:58 - İran'daki deprem Van'da da hissedildi09:52 - Sokağa çıkma yasağını deldi, 'Allah bana ceza veriyor' dedi09:46 - 90 yaşındaki Alzheimer hastası korona virüsü yendi09:41 - Eşinin dedikodusunu yapan koca yandı09:35 - Koronavirüs tedbirleri kumar oynayanları durduramadı09:30 - TBMM'de bir günde 6 bin maske harcanıyor09:20 - Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
Soylu: O geceki eleştirileri kabul ettim
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu?
Tevfik Göksu: İstanbul'da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaya bisküvi banmak 1
kronik hastalık 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 2
corona virüs vaka sayısı 1
sokağa çıkma yasağı 2
thiago almada 1
31 ilde sokağa çıkma yasağı 4
maydonoz 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
plazma nakli tedavisi 1
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam