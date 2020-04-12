İran'daki deprem Van'da da hissedildi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi
|12 Nisan 2020 09:58
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İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.23 sıralarında İran'ın Hoy kentinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran'a sınır olan Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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