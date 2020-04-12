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Metrobüs şoförlerinden koronaya karşı tulumlu önlem

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'da metrobüs şoförleri koruyucu tulum giyerek hizmet vermeye başladı. Ayrıca metrobüslerin birinci kapıları da kullanıma kapatıldı. Yolcu iniş ve binişleri ise artık diğer kapılardan yapılıyor.
 12 Nisan 2020 10:07
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Metrobüs şoförlerinden koronaya karşı tulumlu önlem

İstanbul'da corona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı yarıya indirilmiş, vatandaşların maske takmadan toplu taşımaya binmesi de yasaklanmıştı. Corona virüse karşı her geçen gün arttırılan önlemler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından metrobüs şoförlerine koruyucu tulum da dağıtıldı.

Araç kullanırken vatandaşlarla uzun saatler yakın temasta bulunmak zorunda kalan metrobüs şoförleri, koruyucu tulum giyerek sefere çıkmaya başladı. Metrobüslerin birinci kapıları da kullanım dışı bırakıldı ve yolculardan diğer kapılardan inip binmeleri istendi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında İBB, otobüs ve metrobüs seferlerini de yeniden düzenledi ve sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında metrobüs seferleri iptal edildi. İBB'nin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre İETT, sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda metrobüsler sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapıyor. Tulum uygulaması da 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve metrobüste seferlerin seyreltildiği İstanbul'da dünden itibaren uygulanmaya başlandı.

"HER SEFERDE YENİ TULUMLAR VERİLİYOR"

Metrobüs şoförü Şükrü Başaran ise her seferden sonra tulumlarını değiştirdiklerini belirterek, "Yeni uygulamayla gelen yolcularımızdan uzak duruyoruz ve corona virüsün bulaşmaması için bu önlemi almış durumdayız. Birinci kapıdan biniş ve iniş yok. Her sefer yaptığımızda amirlerimiz yeni tulumlar veriyor. Değiştirip yenisini giyiniyoruz. Maske ve eldivenlerimizi de değiştiriyoruz. Bu gereksinimlerimizi amirlerimiz karşılıyor. Biz de gereğini yapıyoruz. Yolcularımızla huzurlu bir yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Önlemler gayet iyi. Zaten 15-20 kişinin üzerinde yolcumuz olmuyor. Kalabalık olunca almıyoruz. Mesafeyi koruyup maske takmalarına dikkat ediyoruz. Güvenliğimiz şu an son derece iyi. İnşallah daha iyi günler göreceğiz" dedi.

"ŞOFÖR SAĞLIKLI OLURSA BEN DE SAĞLIKLI İŞİME, EVİME GİDEBİLİRİM"

Metrobüse binen Feride Topal da uygulamadan memnun olduğunu söyleyerek, "Ben bu önlemlerden çok memnumum. Daha da yoğunlaştırılırsa daha hoşumuza gider. Çünkü bunlar bizim için olan şeyler. Biz de zorunlu olarak dışarı çıkıyoruz. Tulum da giyerlerse daha iyi olur. Eğer şoför sağlıklı olursa ben de sağlıklı bir şekilde hem işime hem evime gidebilirim. Çünkü onlar da emekçi. İşin ciddiyeti büyük, o yüzden büyük önlemlerin olması daha güzel" dedi.

"PERSONEL VE YOLCULARIMIZIN VİRÜSTEN ETKİLENMEMESİ İÇİN BU UYGULAMAYA GEÇİLDİ"

İBB İETT Genel Müdürlüğü Metrobüs Genel Müdürlüğü Saha Denetim Amiri Bülent Aydın şoförlerin tulum giyerek metrobüs seferlerini yapmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Şoför arkadaşlarımıza dün itibariyle koruyucu tulumlar verilmeye başlandı. Her seferde tulumlarımız değiştiriliyor. Bunun haricinde koruyucu eldiven ve maskeyi de talebe karşılık olarak veriyoruz. Araç içerisinde çeşitli düzenlemelerimiz olmuştu. Koltuklara sosyal mesafeyle ilgili yazılar yapıştırıldı. Araçlara az sayıda yolcu almaya gayret ediyoruz. Personelimizin ve yolcularımızın bu virüsten etkilenmemesi için böyle bir tulum uygulamasına geçildi. Araca ön kapıdan yolcu almaya son verdik. İkinci, üçüncü ve dördüncü kapılardan yolcu iniş ve binişini sağlıyoruz. Alınabilecek önlemler bunlar."
DHA
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