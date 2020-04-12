Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|12 Nisan 2020 10:13
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