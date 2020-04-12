'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı
|12 Nisan 2020 10:36
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Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu şahıs, "Türkçe bilmiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Türkçe'yi bildiği anlaşılan adama Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara bugün de devam edildi. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkan yabancı uyruklu bir kişi de polis tarafından durduruldu. Türkçe bilmediğini söyleyen kişi ceza lafını duyunca Türkçe bildiği anlaşıldı. Polis, Tarık isimli şahsa Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazdı.
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