Çocuk hastalıkları doktoru koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli çocuk hastalıkları uzmanının korona virüs testi pozitif çıktı.
|12 Nisan 2020 10:55
|Yazdır
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli çocuk hastalıkları uzmanının korona virüs testi pozitif çıktı.
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanının yüksek ateş nedeniyle yapılan test sonucu pozitif çıktı. Uzman doktor, 112 ekipleri tarafından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Doktor kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronayı yenen doktor: İnsanlık koronayı yenecek
12 Nisan 2020 10:59
|'Bahar alerjisiyle koronavirüs karıştırılmamalı'
12 Nisan 2020 10:31
|Küçük kız mail attı, polis ekipleri cips ve çikolata getirdi
11 Nisan 2020 23:51
|Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım
11 Nisan 2020 21:16
|Sakarya İl Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını besledi
11 Nisan 2020 20:51
|İmamdan örnek hareket: İhtiyacı olan alıyor
11 Nisan 2020 20:36
|Sağlıkçılara şiddetin cezası yüzde 100 oranında artmalı
11 Nisan 2020 18:36
|Onlarca temizlik işçisi hem dans etti, hem ilçeyi temizledi
11 Nisan 2020 17:46
|Servisi kaçıran hemşirenin yardımına zabıta ekipleri koştu
11 Nisan 2020 16:48
|İnfaz koruma memurları, alkışlarla evlerine uğurlandı
11 Nisan 2020 16:28