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Çocuk hastalıkları doktoru koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli çocuk hastalıkları uzmanının korona virüs testi pozitif çıktı.
 12 Nisan 2020 10:55
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Çocuk hastalıkları doktoru koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görevli çocuk hastalıkları uzmanının korona virüs testi pozitif çıktı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanının yüksek ateş nedeniyle yapılan test sonucu pozitif çıktı. Uzman doktor, 112 ekipleri tarafından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doktor kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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