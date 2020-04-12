TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis Genel Kurulu, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanamaması halinde çalışmalarına yarın da devam edecek.

Meclis'in, bu hafta diğer iki önemli gündemi; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi ile sağlıkta şiddetin engellenmesine ilişkin teklif olacak.

TBMM Genel Kurulunda infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Teklif üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanamaması halinde çalışmalara yarın da devam edilecek.

İnfaz düzenlemesi teklifinin yasalaşmasının ardından Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklife göre, yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak.

Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından yararlanacak. Üst üste dört dönem bu şartları sağlamayanların ilişiği, ilgili programdan kesilecek.

- Yükseköğretimde telafi eğitimi

Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mali hakları, devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenecek.

Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf üniversitelerinin, eğitim-öğretim için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının veya mevcut mal varlığıyla faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin tespiti halinde faaliyet izni kaldırılacak.

Vakıf üniversiteleri, her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi ücretsiz okutacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim-öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

- Ankara ve Kocaeli'ye iki yeni üniversite

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda, ihtiyaç halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara Bilim Üniversitesi adıyla, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak.

Bir koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla yükseköğretim kurumunun iş birliğiyle ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilecek, aynı ad, görev ve misyonla kurulacak ortak uygulama ve araştırma merkezi sayısı 2'den fazla olamayacak.

- Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artıyor

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini ele almak üzere, TBMM Adalet Komisyonu yarın toplanacak.

Teklifle, kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar, yarı oranında artırılacak.

Bu suçlarda, hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmayacak.