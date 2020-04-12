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Müdür ve yardımcısı, fedakar sağlıkçılar için iş başında

Ardahan BİLSEM Müdürü Elif Dursun, yardımcısı Pelin Kayacı ile Kovid-19 ile mücadele eden fedakar sağlıkçılar için atölyeye çevirdiği makamında siperli maske üretmeye başladı
 12 Nisan 2020 11:41
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Müdür ve yardımcısı, fedakar sağlıkçılar için iş başında

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Elif Dursun, yardımcısı Pelin Kayacı ile atölyeye çevirdiği makamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık görevlileri için siperli maske üretiyor.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin desteği ile BİLSEM'in Müdürü Elif Dursun ile yardımcısı Pelin Kayacı, fedakar sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla antibakteriyel maddelerden maske üretimi yapıyor.

Makamını atölyeye dönüştüren Dursun, mesai arkadaşıyla ürettiği maskeleri sağlık çalışanlarına göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

Dursun ve Kayacı'nın sağlık çalışanlarına maske üretmek için gösterdiği fedakarlık takdir topluyor.

Dursun ve Kayacı'nın hazırladığı maskelerin bir miktarı sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı. Dr. İshak Askeroğlu'da teslim edildi.

Elif Dursun, AA muhabirine, ülke olarak önemli bir süreçten geçtiklerini, bu süreçte en çok emek verenin sağlıkçılar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yardımcımla her gün makamımda maske için mesai yapıyoruz. Bize düşen bu hassas süreçte görevimizi en iyi şekilde yapmaktır. Fedakar sağlıkçılarımıza elimizden gelen desteği sunmaktır. Onun gayret ve çabasındayız."

- "Bugün fedakar sağlıkçılarımızın yanında olmamız gereken gündür"

Valilik ve milli eğitim müdürlüğünün kendilerine verdiği desteğin önemine dikkati çeken Dursun, "Sayın Valimiz Mustafa Masatlı ve Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut'un bize çok büyük destekleri oldu. Bu sürece biz de katkı sunmak istedik. Bugün fedakar sağlıkçılarımızın yanında olmamız gereken gündür. O nedenle yardımcımla birlikte yaptığımız maskeleri ilgili kurumlara teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun, yetkililerin talepleri doğrultusunda üretimi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İshak Askeroğlu da Dursun ve Kayacı'ya teşekkür ederek, maske üreterek önemli bir fedakarlık yaptıklarını söyledi.

Askeroğlu, "Bizim talep ettiğimiz bir miktar maskeyi bize teslim ettiler. Şu an bir miktar maskenin yapımı da sürüyor. Kendilerine bu gayretlerinden dolayı camiamız adına teşekkür ediyorum. Bizler bu şekilde birlikte çalıştığımızda hastalıkla mücadelemiz daha kolay olacak." dedi.
Anadolu Ajansı
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