550 kilometre yakalanmadan geldi, Cide'den geri çevrildi
|12 Nisan 2020 11:46
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İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelmek için yola çıkan ve 550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü, ilçeye girişinde yapılan kontrollerde yakalandı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen sürücü, geri döndürülerek Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat izin belgesi olmadan 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklanmıştı. İzin seyahat belgesi almadan özel aracıyla İstanbul'dan yola çıkan S.S, hiçbir kontrol noktasına yakalanmadan 550 kilometre yol kat ederek Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar geldi. Cide ilçe girişinde Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde S.S'nin kullandığı araç durdurularak evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimde izin seyahat belgesi olmadığı tespit edilen S.S'ye jandarma ekiplerince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. S.S, kaçak yolculuk yaptığı için jandarma ekiplerinin nezaretinde Bartın iline kadar refakat edilerek Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. S.S'nin İstanbul'a geri gönderileceği öğrenildi. S.S'nin İstanbul'dan geldiği için Cide'de 15 günlük karantina sürecinde olan eşini almak için Cide'ye geldiği öğrenildi.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün korona virüs tedbirleri kapsamında "sıfır tolerans" açıklamasının ardından Cide'de ilçe giriş ve çıkışlarında 24 saat jandarma ve emniyet ekipleri yol kontrol uygulaması yapıyor. Kontrollerin bundan sonra da artarak devam edeceği belirtildi.
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