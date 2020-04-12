KDK: Hususi pasaport, vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere de verilmeli

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin, devlet üniversitelerindeki akademik personel gibi "hususi pasaport" alabilmeleri için tavsiye kararı verdi

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre bir akademisyen, "Vakıf üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personelin, Pasaport Kanunu'nun 14. maddesine göre 'hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport)' alma imkanına sahip olmamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle KDK'ye başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin de "hususi pasaport" alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda tavsiye kararı verdi.

KDK'nin Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı İle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği kararda, bu konuda gerekli çalışma yapılarak kanun değişikliğine gidilmesinin, hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı ifade edildi.

Açıklamada, tavsiye kararı sonrasında İçişleri Bakanlığının vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için teknik çalışmalara başladığını duyurduğu kaydedildi.