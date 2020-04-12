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Sokağa çıkma yasağında, 18 bin kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı" ifadelerine yer verildi
 12 Nisan 2020 11:58
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Sokağa çıkma yasağında, 18 bin kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı" ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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