Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor



Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından mahalle aralarında "ekmekçi geldi" diye bağıranların sesleri yükseliyor.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent merkezleri ve ilçeler boş kaldı. Sadece görevlilerin dışarıda bulunduğu cadde ve sokaklarda, bugünlerde insanların çok da alışık olmadığı "ekmekçi geldi" sesleri yankılanıyor.

Ekmek satanlardan İlker Göçmen, sırtına yüklediği ekmek kasasıyla söylediği maniler ve eğlenceli tavırlarıyla dikkati çekiyor.

Göçmen, AA muhabirine, belediyede çalıştığını ancak fırıncılık sektöründen hiç kopmadığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından mahalledeki fırına yardıma koştuğunu aktaran Göçmen, sokak sokak gezerek ekmek satışı yapmanın kendisine farklı geldiğini dile getirdi.

- "İki günlük de olsa meşhur oldum"

İnsanlar evlerde sıkıldığı için ekmek satarken eğlenceli olmaya çalıştığını aktaran Göçmen, şunları kaydetti:

"Ekmek satarken 'Ekmekçi geldi, alıverin gari, yin gari' diye bağırıyorum. Sen yeter ki evde kal Türkiyem, biz ekmeğini de ihtiyaçlarını ayağına kadar getiririz. Bazı vatandaşlar fotoğraf bile çektirmek istiyor. Benim de hoşuma gidiyor. İki günlük de olsa meşhur oldum. Kendimi bir film sahnesinde oynuyor gibi hissediyorum ve çok mutlu oluyorum."

- Ekmek insanların ayağına gidiyor

Fırıncı Gürhan Kulaksızoğlu ise sokağa çıkma yasağının kendilerini etkilemediğini, üretime devam ettiklerini dile getirdi.

Bütün tedbirleri aldıklarını, ekmeği fazlasıyla yaptıklarını vurgulayan Kulaksızoğlu, baba mesleğini devam ettirdiğini, bu zor günlerde vatandaşı ekmeksiz bırakmamak için 24 saat çalıştıklarını ifade etti.

Ekmeği insanların ayağına kadar götürdüklerine dikkati çeken Kulaksızoğlu, "Sokağa çıkma yasağının ardından talep daha da arttı. Kimse panik yapmasın, kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız." dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Tevfik Kıloğlu ise ekmek araçlarının, gün içerisinde üç defa mahallelerine geldiğini bildirdi.

Fırıncıların bu süreçte insanların yanında olduğunu anlatan Kıloğlu, devletin aldığı tedbirlerle milletin yanında olduğunu söyledi.

- "Bu devlet kimseyi ekmeksiz bırakmaz"

Vatandaşlardan Mustafa Yıldız, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade etti.

Evde kal çağrılarına uyarak sokağa çıkmadıklarına işaret eden Yıldız, "Uygulamadan çok memnunuz. Devletimiz sağ olsun. Bu devlet kimseyi ekmeksiz bırakmaz. Ekmeğimiz, suyumuz her şeyimiz ayağımıza geliyor. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muğla Yiyecek Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Güven Akarken ise kaymakamlık ve belediyeyle hareket ederek her yere ekmek ulaşması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Kesinlikle ekmek sıkıntısı yok. Fırınlarımız tam kapasite çalışıyor. Sıkıntıdan ziyade üretim fazlalığı var. Fazla üretimden dolayı ellerinde ekmek kaldı. Sabırlı olalım. Herkes evde kalsın biz ekmek getiririz." dedi.

Akarken, fırıncıların kentte ulaşılmadık nokta bırakmadığını, her bölgeye ekmek taşındığını kaydetti.