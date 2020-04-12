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Halk Ekmek dün 750 bin ekmek üretti

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankara Halk Ekmek fabrikalarınca 750 bin ekmek üretilip, büfelere ve satış noktalarına dağıtıldı
 12 Nisan 2020 12:15
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Halk Ekmek dün 750 bin ekmek üretti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fabrikalarınca dün üretilen 750 bin ekmeğin büfelere ve satış noktalarına dağıtıldığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkentlilerin mağduriyet yaşamaması için temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekmek üretimine de 2 günlük sokağa çıkma yasağında ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizi ekmeksiz bırakmayacağız. Bugünleri dayanışma içinde birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak ise ekmek üretiminin, bone, eldiven, maske kullanılarak, sağlık kurallarına uygun şekilde yapıldığını belirtti.

Mızrak, "11 Nisan itibarıyla yaklaşık 750 bin ekmek üretimimiz oldu. Büfelerimize, satış noktalarımıza dağıttık. Kendi satış mağazalarımızda satışlarımız devam ediyor. Ekmek talebine 'ekmek yok' denilmesi söz konusu değil. Ekmek üretimimiz devam edecek." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
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