THY'nin emekli kaptan pilotu, koronavirüsten hayatını kaybetti
|12 Nisan 2020 12:37
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Türk Hava Yolları'nın (THY) emekli kaptan pilotlarından Mustafa Özden Türkön, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) 2014 yılında emekli olduktan sonra yine kurum bünyesinde simülatör öğretmenliği görevine devam eden kaptan pilot Mustafa Özden Türkön, geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüse yakalanmış ve yoğun bakımda bir süredir tedavi görüyordu. Mustafa Özden kaptan bir süredir verdiği yaşam mücadelesine yenilerek hayatını kaybetti.
Mustafa Özden kaptanın vefatının ardından konuya ilişkin Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği (TALPA), "Değerli Üyemiz Em. Kpt. Mustafa Özden Türkön vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Camiamızın başı sağ olsun. Saygılarımızla" açıklamasında bulundu.
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