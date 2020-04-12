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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi
 12 Nisan 2020 12:45
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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi
Anadolu Ajansı
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