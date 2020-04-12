Kan bağışları düştü, stoklar azaldı
|12 Nisan 2020 12:47
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası günlük 9 bin olan kan bağışçılarının 2 binlerin altında düştüğünü bildirdi.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının 48 saatlik sokağa çıkma yasağı tedbirleri kan bağışı ve immün plazma hizmetlerini kapsamıyor.
Kızılay'ın düzenli bağışçılarının kendilerine Kızılay'dan gelen SMS'i güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı için ilgili merkezlere gidebilirken, sokağa çıkma yasağı tedbirinde bile bağışçılar, hastanelerde kan ihtiyacı olan insanlara destek için noktalarına koştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, hayatın akışını değiştiren Kovid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını belirtti.
Türkiye'nin bin 500'ü aşkın hastanesine her gün 9 bin ünite kan sevkıyatı yapıldığını ve kan ihtiyacının bitmediğini vurgulayan Kınık, "Kan laboratuvarlarda yapılamayan bir doku ancak bir insan bir başkasına bağışlarsa o insan hayata tutunabiliyor yoksa hayata tutunamıyor. Bizim günlük 9 bin olan kan bağışlarımız 2 binlerin altına düştü. Stoklarımız da 50 binlerde, biz bunların 100 binlere yakın olmasını bekleriz. Çünkü hep en kötü senaryoya göre kendimizi hazırlamak isteriz." ifadelerini kullandı.
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