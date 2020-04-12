İran'da koronavirüsten son 24 saatte 117 kişi öldü
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi
|12 Nisan 2020 12:50
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