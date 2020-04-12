1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen babanın küçük kızıyla kavuşma anı

Antalya'da Kovid-19 virüsünü yendikten sonra yoğun bakımdaki hasta için plazma bağışında bulunan 27 yaşındaki Çağlar Çolak, tedavi sürecinde aynı evde telefonla görüntülü konuştuğu kızıyla üç hafta sonra hasret giderdi
 12 Nisan 2020 13:27
Yazdır
Koronavirüsü yenen babanın küçük kızıyla kavuşma anı

Antalya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendikten sonra yoğun bakımdaki hasta için plazma bağışında bulunan 27 yaşındaki Çağlar Çolak, "Bunun genci yaşlısı yok, hastalık çok ağır geçiyor. Öksürdükten sonra iki saniye nefes alamıyorsun." diyerek herkesi uyardı.

Turizm sektöründe çalışan iki çocuk babası Çolak, üç hafta önce şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan testle Kovid-19 olduğunu öğrendi.

Ateşi 40 dereceye çıkan Çolak'ın, özel hastanedeki tedavisinin bir kısmına odasında kendini izole ettiği evinde devam edildi.

Ailesinden ayrı lavabo ve banyoyu kullanan Çağlar, eşinin tek kullanımlık kaplarda odasının kapısına bıraktığı yemekleri, maske ve eldivenle aldı.

Bu süreçte bol C vitamini ve sebze tüketen Çağlar, 1,5 yaşındaki kızı Simal ile telefondan videolu görüşebildi. Kızının kapısına ısrarla vurmasına rağmen hiç açmayan Çağlar, iyileştikten sonra Türk Kızılay'ına başvurarak, bağışçı olmak istediğini söyledi.

İşlemlerin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine giden Çağlar, ayrıntılı testlerin ardından yoğun bakımdaki 78 yaşındaki kadın hasta için plazma bağışında bulundu.

Çağlar'ın, aynı evde olmasına rağmen yüz yüze görüşmediği, hiç temas kurmadığı kızıyla 20 gün sonra hasret giderdiği anlar, duygulandırdı.

- "Her hafta plazma vermeyi düşünüyorum"

Çağlar, AA muhabirine, turizm sektöründe çalışırken müşterilerinin yabancı olduğunu, sürekli maske, dezenfektan ve eldiven kullanmasına rağmen hastalığı kaptığını söyledi.

Sadece eve ve işe gitmesine rağmen virüsü nasıl kaptığını bir türlü anlayamadığını vurgulayan Çağlar, o süreçte hiç kimseyle birebir temas etmediğini, ilk gittiği hastanede iğne yapılıp, ağrı kesici verildiğini dile getirdi.

Çağlar, eve gittikten iki gün sonra çok kötü olduğunu ama koronavirüs olabileceği hiç aklına bile gelmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tekrar hastaneye gittiğimde teşhis konuldu. Özel hastanedeki tedavimin bir kısmına, alınan özel izinle kendimi izole ederek evde devam edildi. Bunun genci yaşlısı yok, hastalık çok ağır geçiyor. Öksürdükten sonra iki saniye nefes alamıyorsun. Ben de iyileşince, diğer hastalar kurtulsun diye gönüllü olarak plazmamı bağışladım. Ayda dört sefer alınabiliyormuş, her hafta plazma vermeyi düşünüyorum. Testler 1,5 saat, plazmanın alımı ise sadece 40 dakika sürdü. Hiçbir zorluğu yok, hastalığı yenen herkes hayat kurtarabilir. İzolasyon sürecinde ailemle hiç temas kurmadım. 1,5 yaşındaki Simal ve 40 günlük bebeğimiz Ela'yı dahi telefondan videolu görebildim. Şimdi bol bol onlarla hasret gideriyorum. Gözümde tüttüler."

- "Kızım babasının kapısının önünde beklerdi"

Berna Çolak (26) ise eşinin sonucu pozitif çıkınca çok korktuklarını ancak üstesinden gelmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Çolak, "Ölümcül bir hastalık, eşimin hayatından endişe ettim. Eve geldiği andan itibaren ayrı odada, ayrı tuvalet, banyoyu kullandı. Odadan dışarıya çıkmadı, resmen hapis hayatı yaşadık. Kızım babasına çok düşkün, sürekli kapısına gidip açması için vuruyordu, kapının önünde beklerdi. İnsanın yüreği parçalanıyor ama yapacak bir şey yok. Çok şükür atlattık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisten ailesinin susturamadığı 2 yaşındaki kıza emzik
12 Nisan 2020 14:43		 Bugün karantina uygulamasına geçilen yerleşim yerleri
12 Nisan 2020 14:33
Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu
12 Nisan 2020 14:20		 Üreticilerin korona endişesi
12 Nisan 2020 14:08
Kredi kartı cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar
12 Nisan 2020 13:55		 Sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişi drone ile yakalandı
12 Nisan 2020 13:22
86 yaşında koronavirüs yendi, beyin kanamasından öldü
12 Nisan 2020 12:58		 İki 'hızır' 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı
12 Nisan 2020 12:29
Halk Ekmek dün 750 bin ekmek üretti
12 Nisan 2020 12:15		 Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor
12 Nisan 2020 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:43 - Polisten ailesinin susturamadığı 2 yaşındaki kıza emzik14:37 - Yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı14:33 - Bugün karantina uygulamasına geçilen yerleşim yerleri14:24 - Rusya'da hastane başhekimine koronavirüs bulaştı14:20 - Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu14:12 - Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür14:08 - Üreticilerin korona endişesi14:07 - ABD'de tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde felaket ilan edildi13:55 - Kredi kartı cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar13:48 - İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi
13:45 - Günlük test sayısı 50 bine çıkarılacak13:43 - İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu13:41 - Otomotiv üretimi ilk 3 ayda yüzde 6 azaldı13:29 - Koronavirüs tedavisi gören Yargıtay üyesi iyileşti13:27 - Koronavirüsü yenen babanın küçük kızıyla kavuşma anı13:22 - Sokağa çıkma yasağına uymayan iki kişi drone ile yakalandı13:20 - Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı13:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
'4 gün serbest 3 gün yasak olsun' önerisi de uygulanabilir
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pizza 2
31 ilde sokağa çıkma yasağı 4
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 1
çaya bisküvi banmak 1
motorine 15 kuruş zam 1
thiago almada 1
saç yıkarken su kesilmesi 1
şu an çalan şarkı 2
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 4
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam