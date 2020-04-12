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Koronavirüs tedavisi gören Yargıtay üyesi iyileşti

Hastaneden taburcu edilen Ender Şener'in son test sonucunun negatif çıktığı, Yargıtay üyeleri arasında başka pozitif vaka bulunmadığı öğrenildi
 12 Nisan 2020 13:29
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Koronavirüs tedavisi gören Yargıtay üyesi iyileşti

Yargıtay üyesi Ender Şener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Yargıtay üyesi Şener, hastalığı yendi.

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Yargıtay üyesi Şener'in, son test sonucunun negatif çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yargıtay üyeleri arasında başka bir pozitif vaka bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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