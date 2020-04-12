Koronavirüs tedavisi gören Yargıtay üyesi iyileşti

KAPSAM DIŞI PERSONEL İLE YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYE ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; KİT'lerde görev yapan kapsam dışı personel ücretleri ve İller Bankası A.Ş. personeli ücretleri ile PTT, İller Bankası A.Ş. ve KİT, bağlı ortaklı ve iştirak yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi ücretleri 1.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.