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İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi

MSB: Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi
 12 Nisan 2020 13:48
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İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi

Türkiye'den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün İngiltere'ye gönderildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı
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