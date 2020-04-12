İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi
MSB: Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi
|12 Nisan 2020 13:48
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Türkiye'den, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ikinci grup sağlık malzemeleri İngiltere'ye gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün İngiltere'ye gönderildiği bildirildi.
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