ABD'de tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde felaket ilan edildi
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiği, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiği öğrenildi
|12 Nisan 2020 14:07
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump'ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğini belirtti.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Deere, "Tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda büyük felaket var olduğunu duyuruyor" ifadelerini paylaştı.
WorldoMeters'ta yer alan son verilere göre ABD'de koronavirüs kapanların sayısı 533 bini geçti, salgın nedeniyle yaşanan can kaybı da 20 bin 580'e ulaştı.
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