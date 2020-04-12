Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.
|12 Nisan 2020 14:12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör çalışanlarına teşekkür etti.
Dönmez, Twitter hesabından enerji sektörü çalışanları için hazırladıkları bir videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık çalışanlarımız milletimize nefes olurken enerjimiz hiç bitmesin diye fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz, bir ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz."
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