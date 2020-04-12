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İyileşen sayısı her geçen gün katlanıyor

Test sayılarındaki artışa rağmen pozitif vakaların günlük oranı yüzde 15'lerde seyrediyor
 12 Nisan 2020 15:08
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İyileşen sayısı her geçen gün katlanıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sayısına göre vaka sayısı yüzde 15, vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2, yoğun bakım oranı ise yüzde 3'lerde seyrediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 340 bin 380 test sonucunda, 52 bin 167 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 1101 kişi hayatını kaybederken 2 bin 965 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 12 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,11 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,2 oldu.

Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.

En çok vaka sayısının tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran yüzde 1,85 olarak kayıtlara geçti.

Vaka ve ölüm sayıları ile oranları şöyle:

Gün Vaka Sayısı Vefat Eden Kişi Sayısı Ölüm oranı (yüzde)
17 Mart 47
1 2,04
18 Mart 51 1 1,96
19 Mart
93
2
2,15
20 Mart
311 5 1,6
21 Mart
277
12 4,33
22 Mart
289 9 3,11
23 Mart 293 7 2,38
24 Mart
343 7 2,04
25 Mart
561 15 2,67
26 Mart 1196 16 1,33
27 Mart 2069 17 0,82
28 Mart
1704 16 0,93
29 Mart 1815 23 1,26
30 Mart 1610 37 2,29
31 Mart 2704
46 1,7
1 Nisan
2148 63 2,93
2 Nisan 2456
79 3,21
3 Nisan
2786
69 2,47
4 Nisan
3013 76
2,52
5 Nisan
3135
73 2,32
6 Nisan
3148
75 2,38
7 Nisan 3892
76 1,95
8 Nisan 4117 87 2,11
9 Nisan 4056 96 2,3
10 Nisan 4747 98 2,06
11 Nisan 5138 95 1,85

Test sayısı her geçen gün artıyor

Türkiye'de test sayıları her geçen gün artıyor. Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

Takvim 11 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 33 bin 170 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bu şekilde nisanın ilk haftasında hızla artan test sayısı 11 Nisan itibarıyla 340 bin 380'e çıktı.

- Vaka artışı aynı oranda seyrediyor

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor.

Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere yönelik test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulu'nun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.

Test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan bu işlem için ücret talep edilmiyor.

Test sayıları artmasına rağmen son bir haftada vakalar günlük oranda yüzde 14-19 aralığında seyrediyor.

Bugüne kadar yapılan test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulan kişilerin yüzde 15,3'ünde Kovid-19 tespit edildi.

Bu sonuç, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Test sayısının 30 bin 864 olduğu 10 Nisan'da pozitif vaka çıkanların oranı yüzde 15,3 iken, test sayısının 33 bin 170 ile en yüksek olduğu 11 Nisan'da bu oran yüzde 15,4'te kaldı.

Test ve vaka sayıları oranları şu şekilde gerçekleşti:

Gün Test Sayıları Vaka Sayıları Oran (Yüzde)
19 Mart 1981 93 4,7
20 Mart 3656 311 8,5
21 Mart 2970 277 9,3
22 Mart 1738 289 16,6
23 Mart 3672 293 7,9
24 Mart 3952 343 8,6
25 Mart 5035 561 16,4
26 Mart 7286 1196 16,4
27 Mart 7533 2069 27,4
28 Mart 7641 1704 22,3
29 Mart 9982 1815 18,2
30 Mart 11535 1610 13,9
31 Mart 15422 2704 17,5
1 Nisan 14396 2148 14,9
2 Nisan 18757 2456 13,09
3 Nisan 16160 2786 17,2
4 Nisan 19664 3013 15,3
5 Nisan 20065 3135 15,6
6 Nisan 21400 3148 14,7
7 Nisan 20023 3892 19,4
8 Nisan 24900 4117 16,5
9 Nisan 28578 4056 14,1
10 Nisan 30864 4747 15,3
11 Nisan 33170 5138 15,4

- İyileşen sayısı katlanıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak arttı.

Söz konusu rakamlar, tarihlere göre şöyle:

Gün Taburcu Sayısı Toplam Taburcu Sayısı
27 Mart 42 42
28 Mart 28 70
29 Mart 35 105
30 Mart 57 162
31 Mart 81 243
1 Nisan 90 333
2 Nisan 82 415
3 Nisan 69 484
4 Nisan 302 786
5 Nisan 256 1042
6 Nisan 284 1326
7 Nisan 256 1582
8 Nisan 264 1846
9 Nisan 296 2142
10 Nisan 281 2423
11 Nisan 542 2965
Anadolu Ajansı
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