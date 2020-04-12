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Yoğun bakımdaki ve entübe hastası sayısı ilk kez azaldı

Düzenli olarak artan yoğun bakım hasta sayısı, 10 Nisan'da 1667 iken dün itibarıyla 1626'ya geriledi
 12 Nisan 2020 15:12
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Yoğun bakımdaki ve entübe hastası sayısı ilk kez azaldı

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ile entübe hasta sayısı, tedbirler ve tedavi protokolü sayesinde ilk kez dün itibarıyla bir önceki güne göre azalış gösterdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 340 bin 380 test sonucunda, 52 bin 167 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte, 1101 kişi hayatını kaybederken 2 bin 965 kişi de koronavirüsü yendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk kez 27 Mart'ta açıkladığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, yoğun bakım hasta sayısı 27 Mart'tan 10 Nisan'a kadar düzenli olarak arttı.

Yoğun bakım hasta sayısı 27 Mart'ta 344 iken, 28 Mart'ta 445'e, 29 Mart'ta 568'e, 30 Mart'ta 725'e, 31 Mart'ta ise 847'ye çıktı.

Nisan ayına da yükselişle başlayan yoğun bakım hasta sayısı 1 Nisan'da 979, 2 Nisan'da 1101, 3 Nisan'da 1251, 4 Nisan'da 1311, 5 Nisan'da 1381 oldu. Bu sayı 6 Nisan'da 1415'e, 7 Nisan'da 1474'e, 8 Nisan'da 1492'ye, 9 Nisan'da 1552'ye yükseldi.

İlk kez 11 Nisan'da yoğun bakım hasta sayısı bir önceki güne göre azaldı. 10 Nisan'da 1667 olan yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı dün itibarıyla 41 kişi azalarak 1626'ya geriledi.

- Entübe hasta sayısı da düştü

Dün itibarıyla entübe hasta sayısında da ilk kez düşüş görüldü.

27 Mart'ta 241 olan entübe hasta sayısı 28 Mart'ta 309'a, 29 Mart'ta 394'e, 30 Mart'ta 523'e, 31 Mart'ta ise 622'ye çıktı.

Nisan ayının başında 692 olan sayı, 2 Nisan'da 783'e, 3 Nisan'da 867'ye, 4 Nisan'da 909'a, 5 Nisan'da 935'e, 6 Nisan'da 966'ya, 7 Nisan'da 987'ye, 8 Nisan'da ise 995'e yükseldi.

Entübe hasta sayısı 9 Nisan'da ise ilk kez binin üzerine çıkarak 1017 oldu. 27 Mart'tan bu yana sürekli artan entübe hasta sayısı 10 Nisan'da 1062 iken dün itibarıyla 41 kişi azalarak 1021'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. Altı üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda... Bu, izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığının yoğun bakım hasta sayısı ile entübe hasta sayısını tablo olarak açıkladığı 27 Mart'tan 11 Nisan'a kadar oluşan veriler şöyle:

GÜN YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI ENTÜBE HASTA SAYISI
27 MART 344 241
28 MART 445 309
29 MART 568 394
30 MART 725 523
31 MART 847 622
1 NİSAN 979 692
2 NİSAN 1101 783
3 NİSAN 1251 867
4 NİSAN 1311 909
5 NİSAN 1381 935
6 NİSAN 1415 966
7 NİSAN 1474 987
8 NİSAN 1492 995
9 NİSAN 1552 1017
10 NİSAN 1667 1062
11 NİSAN 1626 1021
Anadolu Ajansı
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