1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle 'sokağa çıkma yasağının' uzatıldığını açıkladı.
 12 Nisan 2020 15:43
Yazdır
Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle 'sokağa çıkma yasağının' uzatıldığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dünya içine kapanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili açıklama geldi.

Suudi yetkililer yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'daki bir çok kentte sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ihtiyaçları satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetlerin yasaklanmıştı. Halkın sadece zorunlu ihtiyaçlarını temin için evinden çıkabilecekleri belirtilmişti.

Suudi Arabistan'da 4 bin 033 koronavirüs vakası bulunurken, salgında 52 kişi hayatını kaybetti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de 1.5 milyon kişi karantinada yiyecek bulamıyor
12 Nisan 2020 16:09		 Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı
12 Nisan 2020 15:53
İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi
12 Nisan 2020 15:28		 Rusya'da hastane başhekimine koronavirüs bulaştı
12 Nisan 2020 14:24
ABD'de tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde felaket ilan edildi
12 Nisan 2020 14:07		 Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti
12 Nisan 2020 13:04
İran'da koronavirüsten son 24 saatte 117 kişi öldü
12 Nisan 2020 12:50		 İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 972'ye yükseldi
12 Nisan 2020 12:45
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 783 bini geçti
12 Nisan 2020 11:24		 İran'daki deprem Van'da da hissedildi
12 Nisan 2020 09:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:29 - 31 ilde ekmek dağıtımı bugün de sorunsuz devam ediyor16:25 - Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi16:21 - Siirt'te Kovid-19'u yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu16:17 - Karantinada telefon bağımlılığı 2 kat arttı, omurgaya dikkat!16:13 - Bahaneleri; Sigara alma, hasta ziyareti, kediye mama verme16:09 - İngiltere'de 1.5 milyon kişi karantinada yiyecek bulamıyor16:05 - Ali Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerine teşekkür etti16:01 - Ankara'da yasağı ihlal eden sürücüye 10 bin TL ceza15:57 - Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı15:53 - Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı
15:48 - Selin hemşireden tepki: Korona değil cehalet öldürecek15:43 - Suudi Arabistan sokağa çıkma yasağını uzattı15:38 - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor15:33 - Büyük buhrandan büyük salgına bir oyunun hikayesi15:28 - İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu edildi15:24 - Akşener: Bu zor günler her tür siyasi hesabın üstündedir15:20 - Belediye başkanının abisi koronavirüsten hayatını kaybetti15:16 - '20 bin öğretmen işinden ayrıldı ancak halen atanamadı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum
İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
'Af' tutmadı, FETÖ şimdi isyan peşinde
'4 gün serbest 3 gün yasak olsun' önerisi de uygulanabilir
İşte KİT'lerdeki yeni ücretler
'Yasak geç açıklandı' iddialarına cevap
İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu
FETÖ üyeliğinde, suçun işlendiği yer ve yetki konusunda Yargıtay son noktayı koydu
Bakan Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 2
pırasa 1
maria 1
saç yıkarken su kesilmesi 2
fırın kuyruğunda çıkan kavga 3
gizli saç traşına yapılan polis baskını 1
özlemek 1
plazma nakli tedavisi 1
detayları sonra konuşmak 3
corona virüsü yenen hastalar 2
SON İLANLAR
Trabzon Yomra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş 2 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam