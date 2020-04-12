Selin hemşireden tepki: Korona değil cehalet öldürecek
|12 Nisan 2020 15:48
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu gece alışveriş için market ve fırınlara koşulmasını eleştirdi. Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "1 aydır savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar. Bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın duyurulmasının ardından büyükşehirlerde binlerce kişi, koronavirüs salgınına rağmen alışveriş için market ve fırınlara koştu.
Çanakkale'de pandemi hastanesi olarak hizmet verilen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi TPN Ünitesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile bu kişilere tepki gösterdi. Hemşire Gümüş, videoda şunları söyledi:
"Ben sokağa çıkma yasağıyla alakalı marketlere akın eden o insan topluluğu için birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Çanakkaleliyim. Bizim ecdadımız yıllar önce bu topraklarda bir kuru ekmekle üzüm hoşafıyla savaş kazanmış. Kimse 2 gün aç ölmezdi. Polisimiz, jandarmamız ne güne duruyordu? Bir ihtiyacınız varsa onlar da size temin edebilirdi. Ne demek yani marketlere, oraya buraya akın etmek? Tekel büfeleri boşaltılmış. Yazık değil mi? Yaklaşık 1 aydır bir savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar, diğer sektörlerdeki birçok insan. Ne oldu? 2 saatte çöpe atıldı. Benim arkadaşlarım, çocuklarını görmeden çalışıyor. Bize hak mı, reva mı bu? Niye böyle bir şey yapıldı ki? Gerçekten bizi korona değil cehalet öldürecek. Umarım çok mutlusunuzdur bu durumdan."
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