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Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.
 12 Nisan 2020 15:53
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Dünya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 110 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 5'e, vaka sayısı 1 milyon 795 bin 630'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 20 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 19 bin 468 ile İtalya, 16 bin 972 ile İspanya, 13 bin 832 ile Fransa, 9 bin 875 ile İngiltere, 4 bin 474 ile İran ve 3 bin 600 ile Belçika takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 339 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler, 2 bin 871 ile Almanya, 2 bin 737 ile Hollanda, 1141 ile Brezilya, 1101 ile Türkiye ve 1081 ile İsviçre oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 411 bin 871 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 273 bin 754 aktif enfekte vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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