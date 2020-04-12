Ali Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerine teşekkür etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yurt dışında görev yapan din görevlilerine, cami dernek başkan ve üyeleri ile Türk vatandaşlarına Kovid-19'la mücadele sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
|12 Nisan 2020 16:05
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yurt dışında görev yapan din görevlilerine, cami dernek başkan ve üyeleri ile Türk vatandaşlarına Kovid-19'la mücadele sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 nedeniyle yaşanan bu zor süreçte yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da din, dil, ırk ayrımı yapmadan, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ilkesiyle hizmet eden din görevlilerimize, cami dernek başkan ve üyelerine, vatandaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum."
Erbaş paylaşımında, yurt dışında yapılan yardım ve gönüllülük faaliyetlerine ait görsellere de yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akşener: Bu zor günler her tür siyasi hesabın üstündedir
12 Nisan 2020 15:24
|'20 bin öğretmen işinden ayrıldı ancak halen atanamadı'
12 Nisan 2020 15:16
|Bakan Dönmez'den enerji sektörü çalışanlarına teşekkür
12 Nisan 2020 14:12
|İngiltere'ye ikinci grup sağlık malzemesi gönderildi
12 Nisan 2020 13:48
|Hükümetin açıkladığı yeni takvim nefes aldırdı
12 Nisan 2020 13:20
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı
12 Nisan 2020 13:19
|İbrahim Kalın'dan yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap
12 Nisan 2020 10:43
|Dışişleri, Çin'den 'Ağrı Dağı' benzetmesine ilişkin açıklama istedi
12 Nisan 2020 08:25
|Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü
12 Nisan 2020 07:11
|Tevfik Göksu: İstanbul'da virüs toplu taşıma yüzünden hızlı yayıldı
12 Nisan 2020 02:06