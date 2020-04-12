Ali Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerine teşekkür etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yurt dışında görev yapan din görevlilerine, cami dernek başkan ve üyeleri ile Türk vatandaşlarına Kovid-19'la mücadele sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 nedeniyle yaşanan bu zor süreçte yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da din, dil, ırk ayrımı yapmadan, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ilkesiyle hizmet eden din görevlilerimize, cami dernek başkan ve üyelerine, vatandaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum."

Erbaş paylaşımında, yurt dışında yapılan yardım ve gönüllülük faaliyetlerine ait görsellere de yer verdi.