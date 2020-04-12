İngiltere'de 1.5 milyon kişi karantinada yiyecek bulamıyor

Dünyayı esip kavuran koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Ingiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı açıklandı.

İngiltere'de pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi. Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs'a kadar süreceğini ileri sürdü.